В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег
В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег Фото: автор
В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег Фото: автор
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Столбики термометров в столице Башкирии сейчас показывают -1 градус. Атмосферное давление составляет 754 мм ртутного столба.
По прогнозам синоптиков, 7 ноября по республике возможен небольшой мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ожидается западный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -1,+4°.
Во второй рабочий день недели характер погоды не изменится. Местами прогнозируется небольшой мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днем -2,+3°.