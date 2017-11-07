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7 ноября Вторник

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В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег Фото: автор

В столице Башкирии -1 градус. Возможен мокрый снег Фото: автор

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Столбики термометров в столице Башкирии сейчас показывают -1 градус. Атмосферное давление составляет 754 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, 7 ноября по республике возможен небольшой мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках автодорог гололедица. Ожидается западный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -1,+4°.

Во второй рабочий день недели характер погоды не изменится. Местами прогнозируется небольшой мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днем -2,+3°.

Теги: погода
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