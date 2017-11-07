Юниор из Уфы стал победителем Первенства Европы по тхэквондо Фото: администрация Уфы Юниор из Уфы стал победителем Первенства Европы по тхэквондо Фото: администрация Уфы

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уфимский спортсмен, воспитанник СШОР «Уфимец» Дали Ишбердин стал лучшим на Первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров в возрасте 15-17 лет. В Ларнаке в весовой категории до 78 кг наш земляк завоевал первую золотую медаль в копилку сборной страны.

Он выиграл 5 боев, одолев сильнейших соперников из Украины, Греции, Испании и Молдавии, сообщили в администрации Уфы.

Кроме него, российские спортсмены завоевали еще шесть медалей: серебро выиграли Дмитрий Шишко и Дмитрий Евтухов, бронза у Валерия Шиманова, Павла Цыганкова, Валерии Гурченко и Яны Ярковой.

Поединки проходят в течение четырех дней в атлетическом центре «KITION Athletic Centre». В первый день были разыграны награды в весовых категориях у юниорок до 42 кг, до 52 кг и у юниоров — до 45 кг, до 59 кг, до 78 кг.