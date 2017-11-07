УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» организовала акцию «Идем в музей» для студентов колледжа Башкирского государственного педагогического университета. Будущие педагоги посетили мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Здесь на площади более 7 тыс. кв. м отображена вся история страны, а экспозиция включает более 500 единиц техники: сенсорных столов, экранов, проекторов.

«Не случайно мы пригласили в увлекательное путешествие по страницам российской истории будущих учителей, – рассказала активист «Молодежки ОНФ» в Республике Башкортостан Лейсян Закирова. – Именно им совсем скоро предстоит открывать удивительный мир знаний для подрастающего поколения, формировать личности и воспитывать настоящих патриотов. А для этого они сами должны знать историю своего Отечества и гордиться ею. Очень важно, чтобы молодые люди отождествляли себя с настоящим и будущим страны, жили и творили с осознанием того, что Россия – это каждый из нас».

Также активисты «Молодежки ОНФ» провели опрос среди студентов о том, какой смысл они вкладывают в понятие «народное единство». В основном ребята ответили, что народное единство – это когда все решается вместе и люди чтут и уважают традиции друг друга.

Интересная экскурсия по мультимедийному парку была подкреплена и теоретическими знаниями, сообщили в региональном штабе ОНФ. Профессор Башкирского государственного университета Рустэм Хазиев рассказал об истории Дня народного единства, которая уходит корнями в 1612 г. и символизирует сплочение и единение народа.