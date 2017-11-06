В тройку самых жарких лет в истории планеты может войти 2017 год Фото: автор В тройку самых жарких лет в истории планеты может войти 2017 год Фото: автор

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Самым жарким в истории наблюдений синоптиков станет период с 2013 по 2017 год. Что касается текущего года, то, вероятно, он станет вторым в рейтинге самых жарких лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Пока самым жарким годом останется 2016. Тогда на климат планеты влияло такое явление, как Эль-Ниньо — значительное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

По мнению климатологов, 2017 год, скорее всего, так и останется одним из трех (вместе с 2015 и 2016 годами) самых жарких годов за всю историю наблюдений и самым жарким годом, в котором не наблюдался феномен Эль-Ниньо.

По мнению генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, долгосрочная тенденция к повышению температуры на планете сопровождается ростом числа опасных природных явлений. Среди них — мощные ураганы в Карибском бассейне и Атлантике, разрушительные муссонные наводнения, а также засуха в Восточной Африке.