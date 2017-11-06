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Президент России предложил поручить Росгвардии охрану глав регионов

ПОЛИТИКА

Президент России предложил поручить Росгвардии охрану глав регионов Фото: автор

Президент России предложил поручить Росгвардии охрану глав регионов Фото: автор

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы РФ проект закона, предполагающий расширение полномочий Росгвардии. По информации газеты «Известия», поправки, согласно которым росгвардейцы могут быть наделены полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов страны, будут внесены в ФЗ «О войсках национальной гвардии России».

Согласно поправкам, обеспечение безопасности глав регионов будет осуществляться «исключительно на договорной основе, а иных лиц, как правило, на договорной основе, если Президентом России не будет принято иное решение».

Теги: Президент России, Росгвардия, законопроект
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