В Уфе устанавливают новые детские площадки Фото: сайт администрации Уфы В Уфе устанавливают новые детские площадки Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В праздничные дни в Калининском районе Уфы специалисты Управления жилищного хозяйства продолжают установку детских игровых площадок. В информационно-аналитическом отделе администрации района сообщили, что уже готовы «городки» по адресам: улица Машиностроителей, 4/1, ул. Интернациональная, 125/1, ул. Черниковская, 12, ул. Орджоникидзе, 5 и 8.

Продолжается монтаж конструкций рядом с домом №88/1 по улице Первомайской, №85 по ул. Черниковской, №72/1 по ул. Ушакова.

«Площадки будут смонтированы и благоустроены по действующим ГОСТам и нормативным документам», — отметил инженер УЖХ Калининского района Ярослав Охотин.