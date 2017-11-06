В двух районах Башкирии истекает срок карантина по ящуру Фото: Андрей Старостин В двух районах Башкирии истекает срок карантина по ящуру Фото: Андрей Старостин

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Туймазинском и Буздякском районах Башкортостана истекает срок карантина по ящуру. Ограничение вводилось на 21 день. 7 ноября в ИА «Башинформ» на пресс-конференции министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Фазрахманова в вопросе карантина по ящуру будет поставлена точка.

Ранее руководитель Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев сообщал, что с 7 ноября карантин полностью снимается. По его словам, даже скот, вакцинированный против вируса ящура, не несет угрозы. В общей сложности, в Башкортостане вакцинировано порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.