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В Уфе III Международный конкурс «Голубь весны — UFA» собирает таланты

КУЛЬТУРА

В Уфе III Международный конкурс «Голубь весны — UFA» собирает таланты Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе III Международный конкурс «Голубь весны — UFA» собирает таланты Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с 31 марта по 1 апреля 2018 года пройдет III Международный конкурс «Голубь весны — UFA». Идейной основой мероприятия является пропаганда уважения к другой культуре, религии, традициям и обычаям, взаимопонимания, толерантности, добрососедских отношений между различными народами.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, сообщили в пресс-службе мэрии. Победителей выберут в нескольких номинациях, в числе которых вокал, авторское произведение, хореография, театр моды, живое слово, оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство, народные или инструментальные ансамбли, оркестр. Оценивать участников будут хореографы и вокалисты, а также опытные педагоги ведущих художественных учебных заведений.

Заявки для участия принимаются до 23 марта 2018 года. Более подробная информация о конкурсе-фестивале, а также контактные телефоны оргкомитета представлены в положении, размещённом на официальном сайте Управления по культуре и искусству администрации города.

Теги: конкурс, творчество
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