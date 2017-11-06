Наши народы являются теми элементами, которые делают Россию нерушимой – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Наши народы являются теми элементами, которые делают Россию нерушимой – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Выступая на совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики, Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сравнил народы России с прочным металлическим сплавом.

По его словам, все люди разные, и эта разность только укрепляет единство общества.

– Я инженер, и мне близки инженерные аналогии. Есть металл, химический элемент – железо. Само по себе оно не является выдающимся материалом. Но если в железо попадают вкрапления других химических элементов, то мы получаем сталь – нержавеющую, жаропрочную и т.д. Эти, казалось бы, немногочисленные по своему объёму химические элементы делают железо совершенно другим по своим прочностным, износостойким, антикоррозионным свойствам, – привёл пример Рустэм Хамитов. – Так и наше общество. Да, у нас есть большой русский народ, который сегодня составляет более 90 процентов населения страны. Но наши народы являются как раз теми элементами, которые делают всю конструкцию нерушимой. И это очень важно.

Глава республики отметил, что идея народного единства особенно актуальна для Башкортостана, где проживают люди различных национальностей и религиозных убеждений.

– Каждый из нас независимо от вероисповедания, этнического происхождения может сказать: Башкортостан – это моя республика, моя Родина, – сказал Рустэм Хамитов. – Это наша любимая, самая прекрасная земля, где мы живём, трудимся, где будут жить наши дети, внуки и правнуки. Это непреходящий фактор и неоспоримый факт на сегодняшний день.