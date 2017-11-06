Рустэм Хамитов: «Важнейший вопрос для языкового образования – подготовка учительских кадров» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов: «Важнейший вопрос для языкового образования – подготовка учительских кадров» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 6 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

На совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил важность подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для развития государственных и родных языков.

– Важнейший вопрос для языкового образования – подготовка учительских кадров. Сегодня родным языкам обучают почти 9 тысяч специалистов. Эта цифра касается всех уровней – детские сады, школы, профессиональное образование, – сказал Рустэм Хамитов. – Нам важен и ценен каждый педагог в этой сфере. Нужно системно заниматься повышением их квалификации, научно-методической поддержкой силами педагогического университета, Института развития образования.

По словам руководителя региона, при этом необходимо активно использовать в работе информационные технологии, социальные сети. В качестве положительного примера Рустэм Хамитов назвал образовательный портал «Международная система дистанционного обучения башкирскому языку», который разработан специалистами Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

– Конечно же, изучение башкирского языка должно быть привлекательным для людей всех возрастов. И для тех, кто, владея им, хочет расширить свои знания и навыки, и для новичков, желающих изучить язык, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Надо создавать единый портал для координации деятельности научной, педагогической общественности, национальных объединений, продвижения важных проектов в сфере языковой политики. Всех без исключения языков, которые в обиходе на территории нашей республики.