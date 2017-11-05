«Уфа» проиграла действующему чемпиону России - «Спартаку», открыв счет в матче Фото: ФК "Уфа" «Уфа» проиграла действующему чемпиону России - «Спартаку», открыв счет в матче Фото: ФК "Уфа"

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Трибуны московской «Открытие-Арены» заполнились и прозвучал стартовый свисток судьи на матч 16 тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа». С первых минут «красно-белые» начали атаковать. Один из лидеров хозяев поля Зе Луиш несколько раз угрожал воротам Александра Беленова, но голкипер «уфимцев» был надежен. На десятой минуте Сильвестр Игбун остался без опеки столичных защитников и открывал счет в этой встрече.

«Спартак» разозлился и прессинговал гостей из столицы Башкирии. Опасные моменты создавались чуть ли не каждый две минуты. К концу первого тайма хозяева поля сравняли счет. «Горожане» ошиблись и судья назначил штрафной, который с хитростью пробил Фернандо — 1:1.

Второй отрезок матча в Москве начался эмоционально. «Уфа» нарушила правила и на поле началась массовая драка. Главный арбитр показал две желтые карточки: Адриано и Слаю. Последний из-за этого эпизода пропустит следующую встречу российского чемпионата. Подопечные Массимо Карреры продолжили давление и вышли вперед. Гол в ворота «Уфы» организовал Квинси Промес — 2:1.

Наставник «уфимцев» Сергей Семак воспользовался правом замены игроков: поле покинули Тумасян и Ванек, вместо них вышли Обляков и Кротов. Но это не спасло положение. За 10 минут до финального свистка Беленов ошибся, выйдя из ворот: «Спартак» удвоил преимущество с помощью точного удара Адриано — 3:1. Это окончательный счет в игре «Спартак — «Уфа».

Башкирский клуб впервые проиграл за последние шесть матчей. Следующую встречу «горожане» проведут дома с екатеринбургским «Уралом».