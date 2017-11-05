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В Башкирии введена в эксплуатацию еще одна сельская дорога, построенная в рамках федеральной программы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии введена в эксплуатацию еще одна сельская дорога, построенная в рамках федеральной программы Фото: Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству

В Башкирии введена в эксплуатацию еще одна сельская дорога, построенная в рамках федеральной программы Фото: Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новую дорогу ввели в эксплуатацию в Альшеевском районе. Новая подъездная дорога решила проблему бездорожья для порядка 150 жителей деревни Ташкичу и стала жизненной артерией сразу между несколькими населенными пунктами района. Асфальтированный участок, протяженностью 3,5 км, обеспечил выход на автодорогу местного значения Чуракаево-Каран и существенно облегчил местным жителям сообщение с соседствующими сёлами, в том числе с районным центром — поселком Раевский.

Подъезд к деревне Ташкичу – стал еще одним объектом строительства по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в нынешнем году которых – 14.

В текущем году по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в Башкортостане уложат дороги между населенными пунктами общей протяженностью 58,254 км. Ещё 10 объектов планируется включить в программу на будущий год, сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Теги: строительство, дороги
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