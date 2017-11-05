«Пьяное ДТП»: в Башкирии девушка, возвращающаяся с дискотеки, погибла по вине бесправного пьяного водителя Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району «Пьяное ДТП»: в Башкирии девушка, возвращающаяся с дискотеки, погибла по вине бесправного пьяного водителя Фото: отедл ГИБДД по Абзелилоскому району

УФА, 5 ноя 2017./ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии девушка, возвращающаяся с дискотеки, погибла по вине бесправного пьяного водителя. Как сообщал «Башинформ», авария, в которой пострадали несколько человек, произошла в Абзелиловском районе в 4 часа 55 минут на 79 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. 21-летний местный житель за рулем автомашины ЛАДА-111730, двигаясь в сторону деревни Рыскужино, не справился с рулевым управлением и вылетел в кювет.

Как стало известно позже, он был пьян, к тому же лишен прав. Молодой человек предложил девушке и своему товарищу довезти их до дома, последние согласились. Всех раненых в ДТП увезли в районную больницу, где девушка скончалась. Сегодня состоялись ее похороны. Второй пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии. Водитель тоже получил телесные повреждения, но его жизни ничего не угрожает.

За минувшие сутки на дорогах республики совершено 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 13 получили телесные повреждения различной степени тяжести, привели данные в ГИБДД по РБ.