В Башкирском театре кукол восстановили спектакль «Индийская легенда» Фото: ИА «Башинформ» В Башкирском театре кукол восстановили спектакль «Индийская легенда» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирском государственном театре кукол состоялась сдача восстановленного спектакля «Индийская легенда». Премьеру представили на большой сцене театра.

Спектакль «Индийская легенда» по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна» впервые был поставлен на сцене театра кукол 30 лет назад главным режиссером театра Павлом Мельниченко. Художественным оформлением спектакля занимался Наил Байбурин.

Этот спектакль принес театру премию имени Джавахралара Неру: Башкирский кукольный театр – единственный в России, который был удостоен этой награды. Спектакль трижды показывали в Индии. На некоторое время спектакль ушел из репертуара.

«В честь 30-летнего спектакля актеры, которые были заняты в нем, решили его восстановить. Добавили новые элементы: индийские танцы, спецэффекты» — пояснила пресс-секретарь театра Диана Гараева-Рахматуллина.

В качестве наставника для молодых актеров в ходе работы над постановкой выступал народный артист России Айрат Ахметшин – он работает в кукольном театре 50 лет.

«В 1987 году мы поставили этот спектакль в рамках госпрограммы – в театрах должны были появиться сказки народов мира. Сегодня в этой постановке заняты молодые актеры, новый состав, есть и «старички». Считаю, что эта постановка обязательно должна быть в репертуаре, ведь наш театр был за нее отмечен премией за укрепление индо-советской дружбы. Горжусь, что благодаря этому спектаклю я трижды побывал в Индии, и играл одну из главных ролей – Раму», — признался Айрат Ахметшин

«Спектакль поставил мой педагог – Павел Мельниченко, я постаралась сохранить прежнюю версию, — говорит режиссер восстановления Ольга Шарафутдинова. — Куклы в постановке прекрасные. В спектакле заняты 15 человек. Для актеров сшили костюмы — настоящие индийские сари. В новой версии мы ввели боливудские танцы, молодые исполнители привнесли новую энергетику, зазвучали новые голоса. «Индийская легенда», несмотря на свою древность, и сегодня актуальна – она о добре и зле, поддержке, которая сейчас в дефиците, о верности слову, данному кому-либо : одним словом, о нравственных основах, которые во все времена живут. Сегодня мы хотим разговаривать со взрослой аудиторией (постановка с пометкой от 12 лет и старше), думаю, каждый найдет для себя что-то интересное.

В репертуар кукольного театра в новом сезоне вводятся и вечерние спектакли, например, взрослых ждут на постановку «Тысяча и одна ночь».

«Стремимся, чтобы постановки кукольного театра были для семейного просмотра, чтобы мама, папа и ребенок посмотрели спектакль вместе, и всем он был интересен, а дома, за вечерним чаем могли бы его обсудить», — сказала Ольга Шарафутдинова.