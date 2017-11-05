В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах Фото: Олег Яровиков В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В России с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолётах.

Если раньше правила разрешали пассажиру провезти до 10 килограммов багажа для возвратных и невозвратных билетов, то новая норма провоза ручной клади – не менее пяти килограммов. Перевозчик по своему усмотрению может увеличить этот объем.

Без взимания дополнительной платы пассажиры также могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. В действующий перечень также добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Однако вес и размер такого пакета авиакомпании установят самостоятельно. За превышение придется заплатить.

В перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае, если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

Помимо этого, документом предусмотрено объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе, уточняется на сайте Минтранса РФ.

Справка. Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.