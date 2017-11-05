В Башкирии из-за непогоды сразу несколько машин улетело в кювет Фото: «БашДТП»





В Башкирии из-за непогоды сразу несколько машин улетело в кювет Фото: «БашДТП»

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Несколько машин оказались в кюветах за минувшие сутки. С дороги слетали, как легковые автомобили, так и большегрузы. Причина аварий — скользкая дорога.Фотографии ДТП публикуют очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

Так, на 59 км автодороги Белорецк-Уфа в кювете оказался автомобиль «Дэу Нексия».

Аналогичный случай произошел рядом с Шарипово.

Еще одна авария зафиксирована на 125 км трассы Сибай-Баймак водитель легковушки на справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Авария по точно такому же сценарию произошла в районе Кандры-Куля, где КамАЗ занесло при спуске с горы, водитель грузовика допустил опрокидывание транспортного средства.

По предварительным данным, в этих ДТП обошлось без жертв.