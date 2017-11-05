Попечительский совет Фонда по сохранению и развитию башкирского языка возглавит Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Попечительский совет Фонда по сохранению и развитию башкирского языка возглавит Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Попечительский совет вновь создаваемого Фонда по сохранению и развитию башкирского языка возглавит Глава Башкортостана. Об этом руководитель региона Рустэм Хамитов заявил на совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики.

Напомним, что Фонд создаётся в соответствии с Указом Главы Башкортостана о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики.

– Сейчас готовятся документы, в частности устав Фонда. В соответствии с этим уставом попечительский совет Фонда по сохранению и развитию башкирского языка будет возглавлять Глава Республики Башкортостан, – сказал Рустэм Хамитов. – Наполнение Фонда будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра.

Задачи Фонда Глава региона озвучил на встрече с руководителями национальных общественных объединений.

– Этот фонд должен заниматься многообразной деятельностью, сосредоточившись на проблемных вопросах сохранения башкирского языка, его поддержки, наполнения новым содержанием форматов обучения и подходов к продвижению башкирского языка в обществе, – отметил Рустэм Хамитов. – Этот фонд должен стать центром, объединяющим людей, которые заинтересованы в том, чтобы башкирский язык развивался, не терялся. Работа должна быть направлена в том числе на деятельность в семьях, школах, в обществе в целом.