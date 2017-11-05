Рустэм Хамитов поручил найти новое помещение для Дома дружбы народов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поручил найти новое помещение для Дома дружбы народов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

На совместном заседании Совета по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и мира и Совета Ассамблеи народов республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил найти новое помещение для Дома дружбы народов РБ.

В настоящее время для этих целей предлагается часть помещений Конгресс-холла.

– Вообще говоря, мы предполагали, что здесь разместятся в том числе Дом дружбы народов и Ассамблея народов. Я сегодня посмотрел эти 17 кабинетов. Они готовы, можно заселяться хоть завтра. Но мне кажется, что эти помещения всё-таки не предназначены для постоянной работы, – сказал Рустэм Хамитов. – Там есть вентиляция, лифт, но нет окон. Поэтому как промежуточный вариант мы можем их использовать, но можно посмотреть и другие варианты. У нас есть ещё более интересные предложения. Думаю, что, конечно же, нашим национально-культурным объединениям нужно создать все условия для достойной работы. Этот вопрос мы обязательно решим.

В качестве альтернативы руководитель региона предложил рассмотреть новое офисное здание на улице Заки Валиди, а также здание возле Гостиного двора, где сейчас размещается Фонд жилищного строительства РБ. Глава республики поручил Министерству земельных и имущественных отношений РБ решить этот вопрос до 1 июня 2018 года.

Напомним, что сейчас Дом дружбы народов занимает небольшое помещение на улице Ленина рядом с Академией наук республики.