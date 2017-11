УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В журналах Nature и Nature Genetics опубликованы три статьи, соавторами которых являются сотрудники кафедры генетики и фундаментальной медицины Башкирского государственного университета: заведующая кафедрой, член-корреспондент РАО, академик АН РБ Эльза Хуснутдинова и доцент кафедры Дарья Прокофьева: «Анализ ассоциаций идентифицирует 65 новых локусов, связанных с риском развития рака молочной железы» (Michailidou, K. et al., Nature; 23 Oct 2017), «Идентификация десяти полиморфных вариантов, ассоциированных с риском развития эстроген-рецептор отрицательного рака молочной железы» (Milne, R.L. et al., Nature Genetics; 23 Oct 2017) и «Идентификация двенадцати новых локусов предрасположенности к различным гистологическим типам эпителиального рака яичников» (Phelan, C.M. et al., Nature Genetics; 27 Mar 2017).

Результаты исследований, опубликованные в двух престижных международных научных изданиях, являются достижением международных Консорциумов BCAC (Breast Cancer Association Consortium) по изучению генетики рака молочной железы и OCAC (Ovarian Cancer Association Consortium) по изучению генетики рака яичников, в которых участвуют 550 исследователей из 300 различных учреждений на шести континентах, в том числе из Башкирского госуниверситета.