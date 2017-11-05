В Башкирии работодателям, предоставляющим работу людям с инвалидностью, будут выплачивать субсидии Фото: Карина Камаева В Башкирии работодателям, предоставляющим работу людям с инвалидностью, будут выплачивать субсидии Фото: Карина Камаева

УФА, 5 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Правительстве Башкирии утвержден порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат в связи с организацией опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения, а также на возмещение части затрат в связи с организацией стажировки инвалидов.

Организация опережающего обучения работников призвана повысить их конкурентоспособность, адаптировать к работе с новыми технологиями, требованиями и предотвратить риск их высвобождения. Размер субсидии составит 12,5 миллионов рублей.

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ пояснили, работодатель, претендующий на получение субсидии, должен представить в центр занятости населения заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов: пояснительной записки; выписки из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; справки территориального органа Федеральной налоговой службы; справки о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета РБ; заверенной работодателем копии приказа, выписки из приказа и (или) копии уведомления об установлении у работодателя режима неполного рабочего времени, о временной приостановке работ, предоставлении отпусков работникам без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников; заверенной работодателем копии программы развития (в том числе программы, направленной на импортозамещение, инновации, развитие кадрового потенциала работников), требующей организации профобучения и (или) дополнительного профобразования работников; копий документов, подтверждающих порядок начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; описи представленных документов.

Указанные документы принимаются центрами занятости населения городов и районов РБ до 14 ноября.

Организация стажировки инвалидов призвана расширить возможности трудоустройства инвалидов и повысить их конкурентоспособность на рынке труда РБ. Размер субсидии, выделяемой на эти цели, составляет 973 тысячи рублей. Перечень документов, необходимый для этих выплат, указан выше.

Вопросы можно задать по телефонам: (347) 218-07-36, 218-07-01, 280-88-22, sultanguzhin.if@bashkortostan.ru.

Подробности на сайте Минтруда РБ.