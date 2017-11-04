Из Уфы открылись рейсы к Белому морю
Из Уфы открылись рейсы к Белому морю Фото: Пресс-служба МАУ "Уфа"
Из Уфы открылись рейсы к Белому морю Фото: Пресс-служба МАУ "Уфа"
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Из аэропорта столицы Башкирии 4 ноября впервые вылетел самолет к Белому морю. Рейс «Уфа-Архангельск» выполняла авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушном судне бразильского производства Embraer-145. Судно вмещает 50 пассажиров.
Рейсы выполняются один раз в неделю. Стоимость билета в одну сторону — 5 тысяч рублей.