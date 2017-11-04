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4 ноября Суббота

Уфа   °

Из Уфы открылись рейсы к Белому морю

ОБЩЕСТВО

Из Уфы открылись рейсы к Белому морю Фото: Пресс-служба МАУ "Уфа"

Из Уфы открылись рейсы к Белому морю Фото: Пресс-служба МАУ "Уфа"

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Из аэропорта столицы Башкирии 4 ноября впервые вылетел самолет к Белому морю. Рейс «Уфа-Архангельск» выполняла авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушном судне бразильского производства Embraer-145. Судно вмещает 50 пассажиров.

Рейсы выполняются один раз в неделю. Стоимость билета в одну сторону — 5 тысяч рублей.

Теги: аэропорт, Уфа, Архангельск
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