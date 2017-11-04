Уфимский «Урал» на домашней площадке победил «Ярославич»
Уфимский «Урал» на домашней площадке победил «Ярославич» Фото: ВК "Урал"
Уфимский «Урал» на домашней площадке победил «Ярославич» Фото: ВК "Урал"
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Шестая победа в девяти турах Суперлиги. Такого результата добились уфимские волейболисты «Урала». На домашней площадке команда из столицы Башкирии одолела «Ярославич».
«Клуб из Ярославля покорился «Уралу» со счетом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21). Хозяева площадки сумели переломить неудачно складывающуюся игру и, уступив в первой партии, выиграли следующие три. На данный момент команда Даниэле Баньоли занимает третье место в турнирной таблице с шестью победами в девяти играх», — уточнили в пресс-службе уфимской команды.
«Уралец» Андрей Колесник признан самым результативным игроком матча. Волейболист набрал 18 очков (64% в атаке).
Напомним, на игру девятого тура «Урал» вышел в обновленной форме.
Следующий матч уфимский волейбольный клуб проведет с «Белогорьем» 15 ноября.