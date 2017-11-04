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В центре Уфы поселились 200 диких уток

ОБЩЕСТВО

В центре Уфы поселились 200 диких уток Фото: администрация Уфы

В центре Уфы поселились 200 диких уток Фото: администрация Уфы

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На водоеме в саду имени Аксакова в центре столицы Башкирии поселилась стая диких уток. По предварительным подсчетам, особей около 200. Теперь главные герои сквера — утки-кряквы.

«Птицы не боятся людей, доверчивы и храбры. Также интересно наблюдать за тем, как отдельные селезни следят за своими сородичами из-под арок парковой мостовой. И все это несмотря на минусовую температуру», — рассказали в администрации города.

Специалисты говорят, что обществом диких уток уфимцы и гости столицы еще могут насладиться. Однако вскоре это может закончиться: стая улетит в теплые края.

Теги: дикие утки, сад Аксакова
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