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4 ноября Суббота

Уфа   °

Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии

ОБЩЕСТВО

Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Рейс «Бангкок-Уфа», который выполняла авиакомпания «Икар», приземлился аэропорту столицы Башкирии. Напомним, «Боинг-767» по расписанию должен был вылететь из Таиланда 3 ноября. На онлайн-табло уфимского аэровокзала указывалось местное время прилета 21.10. Однако в минувшую пятницу экипаж сообщил о неполадках. В итоге авиакомпания задержала рейс на целые сутки.

Сейчас после того, как «Боинг-767» обслужат сотрудники аэропорта «Уфа» и закончится регистрация на рейс KAR-2505 «Уфа-Пхукет», самолет снова отправится в азиатскую страну.

Все пассажиры сохраняли спокойствие на протяжении всей ситуации.

Теги: самолет, Бангкок, Уфа
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