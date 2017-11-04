Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Рейс «Бангкок-Уфа», который выполняла авиакомпания «Икар», приземлился аэропорту столицы Башкирии. Напомним, «Боинг-767» по расписанию должен был вылететь из Таиланда 3 ноября. На онлайн-табло уфимского аэровокзала указывалось местное время прилета 21.10. Однако в минувшую пятницу экипаж сообщил о неполадках. В итоге авиакомпания задержала рейс на целые сутки.

Сейчас после того, как «Боинг-767» обслужат сотрудники аэропорта «Уфа» и закончится регистрация на рейс KAR-2505 «Уфа-Пхукет», самолет снова отправится в азиатскую страну.

Все пассажиры сохраняли спокойствие на протяжении всей ситуации.