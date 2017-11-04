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4 ноября Суббота

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Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

ОБЩЕСТВО

Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица Фото: Олег Яровиков

Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В воскресенье, 5 ноября, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью и днем по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед, ночью и утром гололедица.

В МЧС Башкирии предупредили о возможном тумане, который усложнит жизнь автомобилистам: видимость менее 500 мм.

«Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем -1, +4 градуса», — уточнили метеорологи.

Теги: погода, снег, гололед
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