В национальном парке «Башкирия» медведь растерзал березу, чтобы полакомиться медом Фото: Национальный парк "Башкирия" В национальном парке «Башкирия» медведь растерзал березу, чтобы полакомиться медом Фото: Национальный парк "Башкирия"

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Инспекторы по традиции объезжали территорию национального парка «Башкирия» (Кугарчинский район республики), когда увидели растерзанную березу. Подойдя ближе к раненому дереву, специалисты поняли: здесь был медведь.

«Летом дупла не видно было из-за листвы, — объяснил заместитель директора национального парка «Башкирия» Сергей Тарасов. — Сейчас ободранная береза сразу бросилась в глаза инспекторам. Внутри дупла видны остатки меда, сот, по которым ползают три пчелы. Все это в ближайшее время доедят куницы или другие звери».

По словам инспекторов, недалеко о этого места есть поле подсолнечника. Скорее всего, туда и приходил косолапый и попутно полакомился медом.