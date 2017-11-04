УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте, посвященном Дню народного единства, выступила сенатор от Башкирии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Россия — многонациональная страна, и вопрос единства для нас имеет и будет иметь огромное значение. Мы, россияне, являемся единым народом. И каждый присутствующий сегодня в этом зале представляет как свою малую родину, так и нашу великую Россию. Сегодня весь мир смотрит на Россию как на гаранта сохранения мира, традиционных ценностей, стабильности и объединения всех здравомыслящих сил планеты. Мир смотрит на нас с надеждой. И наш общий долг — противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на бесценные традиции единства и согласия, сложившиеся в нашей стране», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова всему залу, в котором находились тысячи людей, передала привет от Башкортостана.

«Передаю привет от четырехмиллионного населения республики, в которой более 130 народов и национальностей проживают в дружбе и являют собой пример межнационального и межконфессионального согласия», — отметила Лилия Гумерова.

В праздничном концерте «Мы едины» приняли участие зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева, глава комитета по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов, депутаты и другие видные деятели политики, экономики и искусств. Одним из соорганизаторов праздника стала национально-культурная автономия башкир России, председателем которой является сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.