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УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве выдающейся балерине, художественному руководителю башкирского балета Леоноре Куватовой вручили премию «Легенда». Народная артистка России и Башкортостана стала первым в республике обладателем премии, которая вручается с 2016 года.

Событие прошло в рамках закрытия и гала-концерта II Всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку» в Бетховенском зале Большого театра России. Фестиваль был организован Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры РФ.

Леонора Куватова — народная артистка Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, прима-балерина и главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета и Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.

Леонора Куватова главную роль в своем выпускном спектакле «Щелкунчик» в Ленинградском академическом хореографическом училище им. А.Я. Вагановой танцевала с Михаилом Барышниковым. В Башкирском театре оперы и балета работает уже полвека, с 1967 года. За 25 лет сольной карьеры станцевала почти все ведущие партии: Одетту-Одиллию в «Лебедином озере», Аврору в «Спящей красавице», Марию в «Бахчисарайском фонтане», Золушку, Жизель и Сильфиду в одноименных балетах, Китри в «Дон Кихоте», Зайтунгуль в «Журавлиной песни» и многие другие партии.

Лауреатами премии «Легенда» в этом году стали также народная артистка Белорусской ССР Наталия Гайда, народная артистка СССР Анегина Ильина, народная артистка РСФСР Лидия Захаренко, народный артист РФ Александр Выскрибенцев, и народный артист СССР Владимир Федосеев.

В гала-концерте приняли участие солистка Башкирской оперы, лауреат международных и всероссийских конкурсов Диляра Идрисова и главный дирижер театра Артем Макаров. Диляра исполнила арию Иолы из оперы Генделя «Геракл». Одним из первых поздравил Леонору Куватову прилетевший на церемонию генеральный директор Башкирского театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

На гала-концерте спела также еще одна наша землячка, солистка Детского музыкального театра им.Н.Сац и Центра оперного пения Г. Вишневской Альбина Файрузова.

Церемонию вручения и гала-концерт вел театральный критик, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства РФ и премии имени Сергея Дягилева, член Правления Фонда Галины Улановой, профессор МГУ, член экспертного совета различных фестивалей и конкурсов Сергей Коробков.