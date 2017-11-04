Задержанный почти на сутки рейс «Бангкок-Уфа» вылетел из Таиланда Фото: Стоп-кадр видео ГТРК-Башкортостан Задержанный почти на сутки рейс «Бангкок-Уфа» вылетел из Таиланда Фото: Стоп-кадр видео ГТРК-Башкортостан

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Пассажиры рейса «Бангкок-Уфа», которые почти сутки ждали вылета в столицу Башкирии, прошли регистрацию, зашли в «Боинг-767» и уже летят домой. Об этом сообщает ГТРК-Башкортостан со ссылкой на непосредственных участников событий. Сейчас самолет вошел в воздушное пространство Пакистана.

Рейс авиакомпании «Икар» вылетел из аэропорта Бангкока в 11 часов по местному времени. Ожидаемое время прибытия в Уфу — 19.25.

Напомним, уфимцы не смогли вылететь из Таиланда, так как представители авиакомпании сообщили о неисправности «Боинга». Через несколько часов после задержки, пассажиров на автобусах отправили в отели. Атмосфера на протяжении всего времени сохранялась спокойной.