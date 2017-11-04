УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поздравил одно из самых авторитетных изданий республики — газету «Башкортостан» со 100-летним юбилеем. Праздничное мероприятие накануне состоялось в Конгресс-холле.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты «Башкортостан», ветеранов журналистики и всех читателей со 100-летием со дня выхода в свет первого ее номера!

Газета «Башкортостан» всегда находилась в гуще общественной и политической жизни республики. Ее история началась с выпусков «Башҡорт иттифаҡи бюроһының мөхбире» («Известия Башкирского областного бюро»), издававшихся в Оренбурге с июня 1917 года. Многие сотрудники газеты «Совет Башҡортостаны» пером и штыком сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. В честь павших военкоров в здании Дома печати установлен мемориал, а их имена навечно вписаны в летопись башкирской журналистики.

Все эти десятилетия многие поколения редакционного коллектива бережно сохраняли единство традиций профессиональной публицистики, литературного творчества и общественно-политической мысли. Здесь публикуются известные журналисты, ученые, деятели культуры. На страницах «Башкортостана», по-прежнему, ведётся доверительный диалог с читателем. Ее весомый вклад в освещение многогранной жизни республики, обсуждение волнующих людей проблем вызывает уважение. Высокой оценки заслуживают ваши усилия по сохранению башкирского языка и культуры, укреплению дружбы и согласия между народами Башкортостана. Уверен, так будет и впредь.

Выражаю сердечную признательность журналистам за профессионализм, верность выбранному делу и богатым традициям издания.

Желаю вам новых творческих удач и всего наилучшего», — говорится в поздравлении главы республики.