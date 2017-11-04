Рустэм Хамитов: «Только в единении можно делать большие дела, одерживать победы» Фото: Олег Яровиков

















Рустэм Хамитов: «Только в единении можно делать большие дела, одерживать победы» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на празднике, посвящённом Дню народного единства.

– Сегодняшний праздник имеет особый смысл – народное единство. Само слово «единство» уже воодушевляет. Потому что только в единении можно делать большие дела, одерживать победы, – сказал Рустэм Хамитов. – На всём историческом пути наша страна демонстрирует именно единство народа. Очень хорошо, что сегодня мы имеем возможность отмечать такой праздник и поздравлять друг друга. Конечно, вместе мы будем идти вперёд.

На площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» для жителей и гостей города организован праздничный концерт, внутри работает выставка Ассамблеи народов РБ и историко-культурных центров республики, проходят выступления самодеятельных коллективов из районов Башкортостана.

Руководитель региона пообщался с участниками праздника, ознакомился с выставочной экспозицией и посетил концерт мастеров искусств республики.