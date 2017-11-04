В Уфе волонтеры научили детей мастерить тряпичные куклы Фото: Екатерина Савельева и Ангелина Козырева









В Уфе волонтеры научили детей мастерить тряпичные куклы Фото: Екатерина Савельева и Ангелина Козырева

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В рамках республиканского «Волонтерского марафона», волонтерский отряд «Палитра» под руководством доцента кафедры теорий и методик начального образования БГПУ Екатерины Савельевой провел занятие «Куколка своими руками — зайчик на пальчик» с воспитанниками Городского социального приюта для детей и подростков. Мероприятие прошло в соответствии с проектом «Солнечная палитра детства», который включает еженедельные занятия по ИЗО в приюте.

Ведущие урока, студенты первого курса БГПУ Ирина Хисматуллина и Ангелина Козырева, рассказали воспитанницам группы «Подсолнушки» о том, что на занятии девочки будут учиться создавать из тряпочек зайчика для надевания на пальчик. На Руси, с древних времен, такого зайчика делали детям, чтобы они имели друга, собеседника. Зайчик надевался на пальчик и всегда был рядом с малышом. Эту игрушку родители давали детям, когда уходили из дома, и если ребенку становилось скучно или одиноко, то к зайчику можно было обратиться как к другу, поговорить с ним и просто поиграть. Такая тряпичная кукла было одновременно и другом, и оберегом.

Помощниками урока выступили также первокурсницы, волонтеры Дарья Бакулева, Лариса Гришаева, Маргарита Мусина.

«Это занятие важно с точки зрения познания окружающего мира, оно развивает моторику рук. Детям понравилось делать зайчиков, они все очень хотели, чтобы у них получилось. Каждая девочка выполняла задание с особым старанием, трепетом и нежностью. Поскольку темой занятия было создание их будущего тайного друга, дети поймали эту нотку загадочности и сохранили ее до конца урока. Мы, волонтеры, от проведения занятия получили заряд доброты и позитива», — рассказали волонтеры.

Республиканский «Волонтерский марафон» проводится с 23 октября по 23 ноября Министерством молодежной политики Республики Башкортостан совместно с Государственным автономным учреждением «Республиканский Центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» Цель марафона — популяризация добровольческой деятельности и создание единого информационного поля для волонтерских объединений республики, привлечение внимания населения республики к добровольчеству, мероприятиям, волонтерским объединениям, формирование информационной площадки о мероприятиях в сфере добровольческой деятельности в регионе, обмен лучшими волонтерскими практиками.