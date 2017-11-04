Жители Башкирии чаще всего умирают от болезней кровообращения и онкологии — Башстат Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии чаще всего умирают от болезней кровообращения и онкологии — Башстат Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты Башстата опубликовали статистику смертности в республике. В 2016 году скончались 52 283 человека, а на свет повились 55 708 малышей.

Согласно опубликованным данным, первое место среди причин смерти в Башкирии занимают болезни кровообращения (41,1%). Второе место — онкология (13%), на третьем — внешние причины (8,1%). В сравнении с 2015 годом, жители республики стали реже гибнуть от болезней кровообращения, но чаще от «рака» (на 3,8%).

На тысячу жителей региона 201,6 смертей приходится на долю онкологических заболеваний. Далее следуют болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, инфекционные, гибель в ДТП, отравление алкоголем и самоубийства.