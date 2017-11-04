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4 ноября Суббота

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РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

ОБЩЕСТВО

РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны Фото: Олег Яровиков

РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

ОАО «Российские железные дороги» официально заявили, что с 3 ноября приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года. В этот список не вошли поезда из категории «скоростной» и «Сапсан», передает ТАСС.

«Продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений. В случае, если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат. О механизмах компенсации и возврата будет объявлено позднее», — уточнили представители РЖД.

Причиной приостановки продажи билетов в организации назвали предложение ФАС в следующем году снизить тарифы на пассажирские перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах на 10%.

Теги: РЖД
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