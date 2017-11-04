Уфимцы предпочитают на новый год остаться в родном городе Фото: Олег Яровиков Уфимцы предпочитают на новый год остаться в родном городе Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Специалисты сервиса momondo.ru провели традиционный анализ рынка спросов на туры в новогодние каникулы среди жителей столицы Башкирии. Стало известно, что в этом году уфимцы хотят отметить Новый год в родном городе.

«Согласно нашим данным, спрос на поездки в этот период в целом снизился на 32%. При этом теряли популярность как внутренние направления (-21,4%), так и зарубежные (-44,1%). Впрочем, ситуация может измениться ближе к декабрю, ведь многие начинают планировать свое зимнее путешествие именно в течение ноября», — уверяют исследователи.

На данный момент самыми популярными направлениями среди жителей Уфы остаются российские города, Чехия, Турция, Италия, ОАЭ, Таиланд, Израиль, Венгрия, Индия и Грузия.