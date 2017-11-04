В столице Башкирии прошло торжественное мероприятие в честь Дня народного единства Фото: Из открытых источников В столице Башкирии прошло торжественное мероприятие в честь Дня народного единства Фото: Из открытых источников

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 4 ноября, в честь Дня народного единства в столице Башкирии на площади перед ГКЗ «Башкортостан» прошло торжественное мероприятие. Сюда прибыл Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов.

Также с обращением к жителям республики выступили депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев, представитель Собора русских и руководитель аппарата Исполкома Всемирного курултая башкир Зуфар Тимербулатов.

«Проявлять единство – в менталитете башкирского народа. Стремление к единению, сохранению этого единства – в крови башкира. Эти качества проявлялись у нашего народа не раз», — заявил Зуфар Тимербулатов

По мнению общественника, стремление быть в единой семье привело свыше 450 лет тому назад к добровольному вхождению в Русское государство.

«Стремление к сохранению этого единства побуждало к активному участию вместе с Мининым и Пожарским против польских захватчиков. Приверженность к единству поднимала башкира на борьбу с Наполеоновской армадой в 1812 году, встать грудью на защиту Родины в годы Отечественной войны. Это единство хранит и молодое поколение башкир, которые как священную клятву воспринимают завет наших далеких предков быть в единстве со всеми народами многонациональной России», — отметил Зуфар Тимербулатов.

Сейчас в ГКЗ «Башкортостан» продолжается праздничный концерт.