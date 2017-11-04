В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом
В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева
В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
К полицейским города Октябрьского обратили врачи. Они рассказали, что к ним в больницу поступил 69-летний мужчина с ножевым ранением. Стражи порядка выехали на поиски преступника. Выяснилось, что тяжкий вред здоровью пенсионеру нанесла женщина.
По данным пресс-службы республиканского МВД, 49-летняя подозреваемая стала свидетельницей конфликта, который произошел между ее другом и 69-летним мужчиной.
«Когда словесная перепалка переросла в драку, злоумышленница подошла к мужчине сзади и ударила его ножом», — уточнили полицейские.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок наказания — 15 лет лишения свободы.