Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42 ↑

EUR 68.08 ↓

4 ноября Суббота

Уфа   °

В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева

В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

К полицейским города Октябрьского обратили врачи. Они рассказали, что к ним в больницу поступил 69-летний мужчина с ножевым ранением. Стражи порядка выехали на поиски преступника. Выяснилось, что тяжкий вред здоровью пенсионеру нанесла женщина.

По данным пресс-службы республиканского МВД, 49-летняя подозреваемая стала свидетельницей конфликта, который произошел между ее другом и 69-летним мужчиной.

«Когда словесная перепалка переросла в драку, злоумышленница подошла к мужчине сзади и ударила его ножом», — уточнили полицейские.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок наказания — 15 лет лишения свободы.

Теги: ножевое ранение, Октябрьский
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть