В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева В Башкирии женщина, защищая друга, ударила обидчика ножом Фото: Карина Камаева

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

К полицейским города Октябрьского обратили врачи. Они рассказали, что к ним в больницу поступил 69-летний мужчина с ножевым ранением. Стражи порядка выехали на поиски преступника. Выяснилось, что тяжкий вред здоровью пенсионеру нанесла женщина.

По данным пресс-службы республиканского МВД, 49-летняя подозреваемая стала свидетельницей конфликта, который произошел между ее другом и 69-летним мужчиной.

«Когда словесная перепалка переросла в драку, злоумышленница подошла к мужчине сзади и ударила его ножом», — уточнили полицейские.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок наказания — 15 лет лишения свободы.