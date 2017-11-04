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4 ноября Суббота

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4 ноября отмечается Всемирный день мужчин

ОБЩЕСТВО

4 ноября отмечается Всемирный день мужчин Фото: ИА "Башинформ"

4 ноября отмечается Всемирный день мужчин Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Этот праздник, посвященный сильной половине человечества, отмечается в первую субботу ноября. Он учрежден по предложению последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Идею российского политического деятеля поддержал магистрат Вены, местное отделение ООН и ряд международных организаций.

Ноябрь можно назвать мужским месяцем. Также 19 ноября несколько стран празднуют Международный мужской день. С размахом его отмечаются в Тринидад и Тобаго, Австралии, Индии, Сингапуре, Великобритании, Мальте и Ямайке.

Теги: праздник, Всемирный день мужчин
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