4 ноября отмечается Всемирный день мужчин
4 ноября отмечается Всемирный день мужчин Фото: ИА "Башинформ"
4 ноября отмечается Всемирный день мужчин Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Этот праздник, посвященный сильной половине человечества, отмечается в первую субботу ноября. Он учрежден по предложению последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Идею российского политического деятеля поддержал магистрат Вены, местное отделение ООН и ряд международных организаций.
Ноябрь можно назвать мужским месяцем. Также 19 ноября несколько стран празднуют Международный мужской день. С размахом его отмечаются в Тринидад и Тобаго, Австралии, Индии, Сингапуре, Великобритании, Мальте и Ямайке.