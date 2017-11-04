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4 ноября Суббота

Уфа   °

На месте авиакатастрофы над Боденским озером появится кедровая роща

ОБЩЕСТВО

На месте авиакатастрофы над Боденским озером появится кедровая роща Фото: Олег Яровиков

На месте авиакатастрофы над Боденским озером появится кедровая роща Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, родные и близкие погибших детей и взрослых в авиакатастрофе над Боденским озером в Германии (2 июля 2002 года) соберутся на месте трагедии, чтобы высадить в память о них кедровую рощу.

«Мы хотим, чтобы эти деревья стали добрым подарком Юберлингену. Мы уже сажали здесь березки и рябинки в память о наших детях. Сейчас будут расти и уникальные сибирские кедры. Примечательно, что саженцы выращены в Германии нашим соотечественником Евгением Гартманом, — говорит отец, потерявший в авиакатастрофе старшего сына Зульфат Хамматов.

По данным организаторов, всего на месте крушения самолета высадят 20 сибирских кедров во имя мира, любви и вечной памяти.

После посадки деревьев, участники акции отправятся на просмотр фильма Гульназ Галимуллиной «Долететь до рая». Картину представит сама режиссер. Это будет его премьера на немецком языке.

Теги: авиакатастрофа, крушение над Боденским озером
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