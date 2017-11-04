Самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс Бангкок-Уфа, задерживается более чем на 8 часов Фото: Олег Яровиков Самолет авиакомпании «Икар», выполняющий рейс Бангкок-Уфа, задерживается более чем на 8 часов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Пассажиры рейса Бангкок-Уфа, который должна выполнить авиакомпания «Икар», задерживается более чем на 8 часов. Об этом свидетельствует информация, обозначенная на онлайн-табло аэропорта столицы Башкирии. В свою очередь уфимцы, которые собирались улететь на Пхукет, также ждут воздушное судно несколько часов.

«Согласно закону, пассажирам положено горячее питание и гостиница, — говорится в онлайн-сообщении. — По всем вопросам можно напрямую обращаться к представителям авиакомпании по телефону: 8 (391) 200-80-70 с 11 до 20 часов по уфимскому времени».

Напомним, по предварительным данным, самолет не может вылететь из Таиланда в Уфу из-за неисправности самолета. В авиакомпании «Ткар» отказались комментировать ситуацию, но заверили, что решат вопрос вылета пассажиров в ближайшее время.