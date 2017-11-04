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Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днем народного единства

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днем народного единства Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днем народного единства Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Днём народного единства.

«Дорогие друзья! Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем важный государственный праздник – День народного единства.

Он обращает нас к памятным событиям в истории Отечества, когда каждый раз перед лицом опасности народы России проявляли сплочённость, мужество и патриотизм. Этот праздник напоминает, что только твёрдая защита национальных интересов и внутреннее единение являются главными условиями безопасности страны, укрепления её экономической мощи, международных позиций.

Для многонационального и многоконфессионального Башкортостана идея народного единства имеет особое значение. Сегодня республика уверенно идёт к своему столетнему юбилею, развивает экономику и социальную сферу, реализует крупные инвестиционные проекты, вносит достойный вклад в развитие страны.

Мы должны сделать всё, чтобы Башкортостан всегда оставался территорией мира и согласия, общим домом для людей различных национальностей и вероисповеданий.

Желаю всем здоровья и благополучия, успехов в труде во благо нашего Отечества!» – говорится в поздравлении.

Теги: поздравления, глава рб
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