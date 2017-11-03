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Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медкартам жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медкартам жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медкартам жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство здравоохранения Башкортостана реализует проект по созданию в регионе единой дежурной диспетчерской службы 03.

В ведомстве пояснили, бригада медиков, находящаяся на вызове, получит доступ к электронным медкартам пациентов с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, а также информацией о хронических заболеваниях, перенесенных операциях и аллергии. Для этого внедряются новые информационные технологии. Экипажи скорой помощи планируют оборудовать электронными устройствами. Доступ к электронной карте больного будет получен в режиме реального времени.

Пока проект реализуется на территории Уфы. После этого нововведения планируется ввести по всей республике.

Теги: здравоохранение
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