Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медкартам жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков Врачи скорой помощи на вызовах получат доступ к электронным медкартам жителей Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство здравоохранения Башкортостана реализует проект по созданию в регионе единой дежурной диспетчерской службы 03.

В ведомстве пояснили, бригада медиков, находящаяся на вызове, получит доступ к электронным медкартам пациентов с результатами предыдущих приемов, лекарственными назначениями, а также информацией о хронических заболеваниях, перенесенных операциях и аллергии. Для этого внедряются новые информационные технологии. Экипажи скорой помощи планируют оборудовать электронными устройствами. Доступ к электронной карте больного будет получен в режиме реального времени.

Пока проект реализуется на территории Уфы. После этого нововведения планируется ввести по всей республике.