Учёные Башгосуниверситета удостоены награды II Всероссийского съезда дефектологов Фото: пресс-центр БашГУ Учёные Башгосуниверситета удостоены награды II Всероссийского съезда дефектологов Фото: пресс-центр БашГУ

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Учёные Башкирского государственного университета отмечены памятным знаком II Всероссийского съезда дефектологов, который проходит в Москве. Награды «За личный вклад в развитие дефектологии» вручены доценту кафедры педагогики БашГУ Гульшат Гаязовой и ее коллеге Розе Султановой.

В рамках работы съезда обсуждались вопросы профессионального развития педагогов-дефектологов, перспективы развития дефектологической науки в России, а также направления деятельности Союза дефектологов России.

В частности, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, обратила внимание на проблеме подготовки кадров и последующей работе по профессии специалистов-дефектологов.

«В настоящее время в дошкольных и школьных организациях работает около 80,5 тысяч дефектологов, а в этом учебном году образовательным организациям требуется почти 11 тысяч дефектологов различных специальностей. При этом ежегодно мы выпускаем более 7 тысяч молодых специалистов, но из них работать в систему образования приходят только 3 тысячи, — привела данные замминистра, отметив, что проблема еще и в том, сколько из пришедших специалистов остается после года, двух, пяти лет работы.

Между тем, в России разработан проект профстандарта учителя-дефектолога, который включает в себя специальности логопед, сурдо- и тифлопедагог и олигофренопедагог.

На площадке мероприятия был представлен стенд БашГУ, посвященный работе вуза по подготовке дефектологов, а также реализации программ и проектов по развитию в Российской Федерации дефектологической науки.