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В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек

ОБЩЕСТВО

В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек Фото: из открытых источников

В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек Фото: из открытых источников

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане продолжается вакцинация против гриппа. Прививки поставили более 1 миллиона 670 человек. В том числе за счет федерального бюджета привиты 1 250 000 взрослых и 350 тысяч детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты порядка 75 тысяч человек.

В этом сезоне по прогнозам специалистов Роспотребнадзора РБ будут активны вирусы гриппа Сингапур (в народе его прозвали свиным),

Гонг Конг и грипп B.

Напоминаем, что предыдущий эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике начался 26 декабря 2016 года и продолжался в течение восьми недель, он был средней интенсивности.

В настоящее время в регионе специалисты регистрируют сезонный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, характерный для данного периода. Тем не менее уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.

Теги: здравоохрнение, вакцинация
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