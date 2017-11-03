В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек
В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек Фото: из открытых источников
В Башкирии прививки от гриппа поставили более 1,6 млн человек Фото: из открытых источников
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Башкортостане продолжается вакцинация против гриппа. Прививки поставили более 1 миллиона 670 человек. В том числе за счет федерального бюджета привиты 1 250 000 взрослых и 350 тысяч детей. За счет средств работодателей и личных средств граждан привиты порядка 75 тысяч человек.
В этом сезоне по прогнозам специалистов Роспотребнадзора РБ будут активны вирусы гриппа Сингапур (в народе его прозвали свиным),
Гонг Конг и грипп B.
Напоминаем, что предыдущий эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в республике начался 26 декабря 2016 года и продолжался в течение восьми недель, он был средней интенсивности.
В настоящее время в регионе специалисты регистрируют сезонный рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, характерный для данного периода. Тем не менее уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ.