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В Уфе завершен первый этап ввода в строй электроподстанции «Кустаревская»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ / 100 лет Республике

В Уфе завершен первый этап ввода в строй электроподстанции «Кустаревская» Фото: ООО «Башкирэнерго»

В Уфе завершен первый этап ввода в строй электроподстанции «Кустаревская» Фото: ООО «Башкирэнерго»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе введена в эксплуатацию первая очередь электроподстанции «Кустаревская», включенной в перечень ключевых объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан.

Подаче напряжения способствовал целый комплекс мероприятий — были смонтированы новые ячейки в РП-308, проложены кабельные линии 10 кВ до подстанции «Кустаревская». На подстанции было смонтировано новое оборудование, произведена наладка новых комплектов релейной защиты и автоматики, введена в работу телемеханика и связь.

На втором этапе предполагается продолжить строительство ПС «Кустаревская» для приема напряжения со стороны 110 кВ, установить новые силовые трансформаторы мощностью 40 МВА и подвести к подстанции кабельно-воздушную линию 110 кВ.

Как сообщили агентству «Башинформ» в ООО «Башкирэнерго», первыми подключенными потребителями по распределительным сетям 10 кВ стали застройщики микрорайона «Яркий».

Теги: электрические сети, электроподстанция
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