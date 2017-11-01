В Уфе завершен первый этап ввода в строй электроподстанции «Кустаревская» Фото: ООО «Башкирэнерго» В Уфе завершен первый этап ввода в строй электроподстанции «Кустаревская» Фото: ООО «Башкирэнерго»

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе введена в эксплуатацию первая очередь электроподстанции «Кустаревская», включенной в перечень ключевых объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан.

Подаче напряжения способствовал целый комплекс мероприятий — были смонтированы новые ячейки в РП-308, проложены кабельные линии 10 кВ до подстанции «Кустаревская». На подстанции было смонтировано новое оборудование, произведена наладка новых комплектов релейной защиты и автоматики, введена в работу телемеханика и связь.

На втором этапе предполагается продолжить строительство ПС «Кустаревская» для приема напряжения со стороны 110 кВ, установить новые силовые трансформаторы мощностью 40 МВА и подвести к подстанции кабельно-воздушную линию 110 кВ.

Как сообщили агентству «Башинформ» в ООО «Башкирэнерго», первыми подключенными потребителями по распределительным сетям 10 кВ стали застройщики микрорайона «Яркий».