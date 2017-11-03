В Башкирии стали известны подробности исчезновения отца двоих детей Рустама Янгаитова Фото: личный архив В Башкирии стали известны подробности исчезновения отца двоих детей Рустама Янгаитова Фото: личный архив

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане родственники уже три недели разыскивают с помощью волонтеров и полиции 39-летнего Рустама Янгаитова. Житель деревни Аслаево Абзелиловского района поздно вечером 13 октября уехал на рыбалку и исчез. Лилия Янгаитова, жена пропавшего без вести мужчины, рассказала агентству «Башинформ» подробности случившегося.

«Машина, на которой муж уехал ночью на рыбалку, была найдена у озера, там же была обнаружена перевернутая лодка. Семь дней водолазы искали, но без результатов, — сообщила Лилия. — Накануне пропажи ничто не предвещало беды — все было как обычно. Супруг решил вечером съездить на озеро. Он довольно часто ездил один на рыбалку. Ночью я ему не звонила, утром набрала номер телефона, но он был недоступен».

Дома Рустама Янгаитова ждут шестилетний Радмир и 15-летняя Ляйсан. По словам матери, сын еще не знает, что папа пропал. Ребенку сказали, что отец уехал на работу (он трудится вахтовым методом в Карелии — прим. автора) и скоро приедет. Дочка знает, что папа исчез.

«Детей муж любит, относится очень хорошо, в сыне души не чает. По характеру он спокойный, не агрессивный, на детей никогда не кричал, руки не поднимал. Любящий и любимый отец, — поделилась супруга Рустама. — Он никуда не мог уехать. На ночные рыбалки ездил довольно часто, но никогда не пропадал».

Приметы мужчины: рост 178 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы с сединой, карие глаза. Был одет в камуфлированную черно-коричневую спецодежду, зимнюю куртку, тонкие летние штаны, темно-зеленые резиновые сапоги.

Всех, кто видел Рустама Янгаитова и знает что-то о его местонахождении, просят сообщить информацию по телефонам: 8-963-094-50-85 (Денис), 8 (351) 2-777-911 (горячая линия отряда волонтеров Магнитогорска) или 02.