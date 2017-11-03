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В Октябрьском открылась универсальная пришкольная спортивная площадка

СПОРТ

В Октябрьском открылась универсальная пришкольная спортивная площадка

Фото: администрация г. Октябрьский

В Октябрьском открылась универсальная пришкольная спортивная площадка

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в городе Октябрьском на территории средней общеобразовательной школы № 18 состоялось открытие универсальной, всесезонной пришкольной спортивной площадки.

Новый спортивный объект отвечает всем современным требованиям: имеет искусственное покрытие и разметку для занятий мини-футболом и другими игровыми видами спорта. Профессиональное покрытие позволяет соревноваться без травм при любой погоде. А зимой здесь на хоккейном корте будут кататься фигуристы и состязаться хоккеисты.

Глава городской администрации Алексей Шмелев поздравил педагогов и учащихся с наступающим праздником – Днем народного единства, с предстоящим в этом году 50-летним юбилеем школы, с открытием спортивной площадки. Глава города отметил, что теперь все микрорайоны города обеспечены условиями для спортивного образа жизни, он напомнил присутствующим о высоких достижениях октябрьских спортсменов, которые когда-то начинали свои старты на таких вот дворовых площадках, и выразил надежду, что новый спортивный объект не будет пустовать.

Со словами поздравлений к собравшимся также обратились директор школы № 18 Татьяна Попова и директор МУП «ДорСтройРемонт» Юрий Волков, который вручил футбольные мячи юным спортсменам.

После торжественного открытия спортплощадки Алексей Шмелев дал старт дружескому турниру по футболу воспитанников спортивной школы №4, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: школьная спортивная площадка
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