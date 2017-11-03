На языке согласия, кладбище наркотиков и почему «посыпался» новый дом - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков На языке согласия, кладбище наркотиков и почему «посыпался» новый дом - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Для глубокой переработки газа

В Башкирии в ближайшее время построят шесть автомобильных газозаправочных станций. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов на заседании комиссии по региональной политике ПАО «Газпром», проходившем в Уфе. Сейчас в регионе работают 12 газозаправочных станций компании, выяснил «Башинформ». «В свою очередь, мы обязуемся дополнительно сделать значительное количество транспорта, который работает на газе», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Также обсуждался вопрос о создании на базе «Газпром нефтехим Салават» комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен. «Газпром» мог бы «оставлять» на территории республики для глубокой переработки от 2 до 5 млрд куб. м газа в год», — сказал Рустэм Хамитов. Эту инициативу поддержал зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев. «Все предпосылки для того, чтобы здесь в ближайшие три-пять лет появилось новое предприятие, есть», — сказал он.

Валерий Голубев дал высокую оценку реализации «дорожной карты» по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Башкортостана в интересах компании. Он отметил, что ни в одном регионе не встречал настолько последовательной и принципиальной позиции властей в этом направлении.

«Мы можем и будем делать больше», — подчеркнул на заседании глава региона.

У «Салавата» будет новый логотип

В ХК «Салават Юлаев» решили видоизменить эмблему и объявили конкурс среди всех желающих. Новый логотип должен быть связан с названием команды и отражать дух ее побед. Как сообщил «Башинформ», работы принимаются с 1 ноября 2017 по 1 марта 2018 года. Победитель конкурса получит 100 тысяч рублей.

Хотел воевать за террористов

Оперативники ФСБ задержали 24-летнего уфимца, который пытался выехать в Сирию, чтобы воевать за террористов. По данным спецслужбы, молодой человек приобрёл авиабилет до Стамбула, после чего планировал переправиться в Дамаск. Его задержали в международном аэропорту «Уфа». Сейчас ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После задержания фигурант признал свою вину, сообщил телеканал БСТ.

Молочные кухни и виртуальные экскурсии

31 октября в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл личный приём граждан и обсудил с жителями республики вопросы соцсферы, развития культуры, туризма и спорта. В частности, жительница Уфы попросила решить вопрос обеспечения детей бесплатным молочным питанием, сообщил «Башинформ». «Мы постараемся найти ресурсы, активизировать работу городских структур, чтобы обеспечивать бесплатным детским питанием молодых мам», — сказал глава региона и поручил Правительству РБ проработать решение этого вопроса.

Уфимец попросил оказать содействие в реализации проекта «Виртуальная экскурсия по Башкортостану». По его словам, интернет-портал позволит виртуально «посетить» республику, «побывать» в различных местах, оценить красоту природы и увидеть достопримечательности. Глава региона отметил потенциал проекта и предложил сделать его мультиязычным. Также на приёме Рустэм Хамитов обсудил возможности финансирования подготовки молодых спортсменов к соревнованиям с тренером Спортивной школы горнолыжного спорта и сноуборда РБ. С вопросом оказания поддержки для развития музыкального коллектива к главе региона обратился руководитель этно-группы «Йатаган». Коллектив исполняет композиции на эксклюзивных башкирских народных инструментах, а также инструментах других народов мира. Руководитель региона отметил важность развития национальной музыки и поручил вице-премьеру Правительства РБ проработать варианты оказания помощи группе.

Руководитель ЕРКЦ лишился должности

Директор Единого расчетно-кассового центра в Уфе уволился, говорится в материале ГТРК «Башкортостан».Прокуратура выявила в его действиях нарушения законодательства о противодействии коррупции. Мужчина заключил договоры на оказание риэлторских услуг с фирмами, в которых работал его сын. По указанию директора на счета компаний было перечислено более 1,7 млн рублей, хотя услуги не были предоставлены должным образом. Прокуратура потребовала уволить директора ЕРКЦ в связи с утратой доверия. Однако последний оставил пост сам.

Замкнутый круг: изменились правила движения по кольцу

Президент России подписал закон о повышении штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода или велосипедиста. Теперь он составит от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, узнал «Башинформ». А премьер-министр страны подписал постановления о внесении изменений в ПДД. Новые правила вводят диагональную разметку «вафельница» на перекрестках и изменяют приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением.

На языке согласия

2 ноября в уфимском Конгресс-холле Рустэм Хамитов провёл совместное заседание Совета при Главе РБ по вопросам содействия укреплению межнационального согласия и совета Ассамблеи народов республики. Глава региона отметил, что в федеральной Стратегии государственной национальной политики до 2025 года определены главные её приоритеты — укрепление общегражданской идентичности российской нации, этнокультурное развитие народов страны. Реализуется соответствующая республиканская программа, сообщил «Башинформ». По словам главы региона, мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений показал, что 85% жителей республики оценивают их позитивно.

Одной из тем обсуждения стало сохранение и развитие родных языков. В Башкирии на пропаганду и развитие госязыков и языков народов республики, а также на создание Фонда по сохранению и развитию башкирского языка направят несколько сотен миллионов рублей. «Гранты главы республики — минимум 50 млн рублей. Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 млн рублей», — отметил Рустэм Хамитов.

Политику по выстраиванию государственных конфессиональных отношений и изучению языков народов, проживающих в республике, полностью поддержали Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и глава Башкортостанской митрополии Никон.

Они возвращаются

С 1 ноября на прилавки российских магазинов возвращаются турецкие помидоры. Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ. Овощи будут поступать с трех турецких предприятий, объемы поставок в страну пока ограничены — не более 50 тысяч тонн. По мнению экспертов, турецкие томаты не вытеснят местных производителей, а только улучшат продовольственное обеспечение в зимний период, сообщил РБК-Уфа.

Кладбище наркотиков

В Уфе на двух городских кладбищах обнаружено 240 тайников и изъяты крупные партии наркотиков. Правоохранителями пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. На территории Уральского и Приволжского федеральных округов они планировали создать новые каналы сбыта наркотиков через интернет, в том числе получаемых из Европы. Возбуждено 47 уголовных дел, сообщил «Башинформ».

Построят жилье эконом-класса

Правительство Башкортостана определило девять муниципалитетов, где до конца декабря 2019 года построят жилье эконом-класса в рамках реализации мероприятий Концепции обеспечения жильем отдельных категорий граждан до 2025 года. В перечень попали Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы, а также города Бирск, Давлеканово, Дюртюли, Нефтекамск, Октябрьский и Стерлитамак, где построят 17 жилых домов эконом-класса, сообщила газета «Кызыл тан».

В чем причина возникновения долгостроев и кого защитит новый закон «о дольщиках», читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».

Пожарные извещатели при рождении ребенка

В Башкирии с нового года семьям будут выдавать пожарные извещатели при рождении ребенка. Правительство РБ внесло соответствующие изменения в порядок предоставления соцподдержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан. Большинство пожаров со смертельным исходом происходит ночью, когда все спят и не могут вовремя заметить их возникновение. Установка в доме пожарного извещателя поможет предупредить трагедии, сообщил телеканал «Вся Уфа».

Воздух, которым ты дышишь

В столице Башкирии, в микрорайоне Сипайлово установят третью автоматизированную станцию контроля загрязнения воздуха, сообщила газета «Вечерняя Уфа». Микрорайон расположен в пониженном месте, где при неблагоприятных метеоусловиях возможно скопление загрязняющих веществ. Сейчас в Уфе работают две такие станции. Они оснащены приборами, позволяющими в режиме реального времени оценивать качество воздуха. Станции установлены АНК «Башнефть».

Как сообщил «Башинформ», в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций «Башнефти». Это значительно больше прогнозной суммы, заявил в интервью федеральным СМИ глава РБ Рустэм Хамитов.

Новый дом «посыпался» от ветра

В Уфе назвали причины обрушения облицовки дома по улице Российской, 60. Это произошло из-за нарушения технологии выполнения работ и использования некачественных материалов, сообщила газета «Республика Башкортостан». Дом сдан в 2015 году и находится на гарантийном обслуживании. Решается вопрос об экспертизе фасадных работ на остальной части здания. Облицовка дома обрушилась 1 ноября во время шквалистого ветра.

Как бороться с изменением климата и пережить зиму, читайте в спецпроектах ИА «Башинформ».

Отходы в доходы

В Перечень приоритетных инвестпроектов Башкирии включен проект по переработке мусора в Стерлитамаке. Инициатором выступило АО «ПТК ЭкоПром». Общий объем инвестиций в предприятие составит 266 млн рублей, будет создано 152 новых рабочих места. Переработка вторсырья будет проходить на базе мусоросортировочного комплекса. Проект должен быть реализован до 2020 года, сообщил РБК-Уфа.

Таланты и премии

2 ноября в Правительстве РБ вручили Государственные республиканские молодежные премии им. Ш. Бабича в области литературы, искусства и архитектуры. Коллектив Башдрамтеатра имени М. Гафури завоевал премию за высокопрофессиональное художественное создание спектакля «Хыялға ҡаршы» («Навстречу мечте») и пропаганду башкирского театрального искусства. Главный дирижер Хоровой капеллы РБ Алсу Хасбиуллина удостоена премии за достижения в области хорового искусства. За книгу «Өй түбәмдә күгәрсендәр» («Голуби на крыше дома моего») премию получил поэт Алмас Шаммасов, сообщила «Молодежная газета».