ХК «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром» Фото: Андрей Старостин ХК «Салават Юлаев» в Хабаровске сыграет с «Амуром» Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 4 ноября, хабаровские хоккеисты принимают у себя уфимский «Салават Юлаев». Хозяева льда на данный момент находятся в комфортном положении: три дня отдыха, победа над лидером восточной конференции «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком» (в овертайме). Все эти факты придают «Амуру» вдохновение.

«Салават Юлаев» по-прежнему показывает нестабильную игру. Разгромное поражение от владивостокского «Адмирала» (5:1) и тяжелая, но все-таки победа в основное время над «Куньлунь Ред Стар». Набрав 46 очков, «юлаевцы» сейчас занимают шестое место Востока.

Уфимская ледовая дружина попробует взять реванш у «Амура» за летнее домашнее поражение — 4:5. Начало встречи в 12 часов по уфимскому времени.