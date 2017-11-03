Владимир Путин провел встречу с бывшими губернаторами Фото: kremlin.ru Владимир Путин провел встречу с бывшими губернаторами Фото: kremlin.ru

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку главами Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Омской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краев. В мероприятии не участвовал только экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак. Обращаясь к бывшим руководителям регионов, президент отметил, что они остаются членами его команды, и он «всегда в их распоряжении». Их опыт и знания будут использованы на новых участках работы.

Бывшие губернаторы получат государственные награды — Владимир Путин подчеркнул, что каждый из них на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. «Все вы работали в сложных условиях — вот я о чем хотел сказать. Условия были не сахар. Мы все знаем, характеризовать их нет необходимости», — сказал Путин, отметив, что такие условия были вызваны внешними ограничениями и непростой ситуацией в мировой экономике.

Президент пригласил экс-губернаторов на новогодний прием в Кремль и сказал, что даст своей администрации поручение организовать встречу бывших и новых руководителей регионов.

Эта встреча — позитивный сигнал, который означает, «что у нас преемственность во власти сохраняется, и люди как мусор на помойку не выкидываются, что в России сохраняется преемственность во власти», — прокомментировал агентству «РИА Новости» профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.